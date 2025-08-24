Несколько авиарейсов в Санкт-Петербург задержали и отменили в Челябинске

Расписание сбилось из-за ограничений в Пулково

В аэропорту Пулково Санкт-Петербурга на протяжении нескольких часов действовали ограничения. В результате расписание сбилось, ряд рейсов, в том числе в Челябинск и из столицы Южного Урала, задерживается. Еще два отменены, сообщается на сайте аэропорта Курчатов.

Отменены утренние рейсы ДР549/ДР550 и 5Н527/5Н528 Санкт-Петербург — Челябинск — Санкт-Петербург. Последний сначала перенесли на час дня, но в результате отменили.

Вылет двух рейсов из Челябинска в северную столицу России перенесли на 12 часов: рейсы SU 6462 и FV 6462 должны были отправиться сегодня в 6:15, но взлетят только в 18:10.

Два дневных рейса в Санкт-Петербург перенесли с 14:30 на 22:45.

В Челябинск из северной столицы с опозданием прибудут два рейса.

Сейчас в Пулково ограничения на прием и вылет судов сняты, расписание постепенно налаживается.

Кроме того, в челябинском аэропорту на несколько часов задерживаются рейсы в Москву и Екатеринбург: самолеты еще не приземлились в столице Южного Урала.