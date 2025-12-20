Немаркированный алкоголь на миллион рублей изъяли со склада в Челябинске

Компания, которой принадлежали напитки, работала без документов

В Челябинске оперативники при проверке потребительского рынка выявили склад с сотнями бутылок немаркированного алкоголя. Напитки принадлежали компании, которая продавала их без необходимых разрешительных документов и уклонялась от внесения сведений в ЕГАИС, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Всего правоохранители обнаружили и изъяли около 9,5 тысячи литров алкоголя стоимостью 950 тысяч рублей.

«Экспертиза показала, что продукция соответствует государственным стандартам, но не имеет обязательных федеральных специальных марок»,— уточнили в главке.

Возбуждено уголовное дело о производстве, хранении и сбыте немаркированных товаров в крупном размере. Расследование продолжается.

Ранее в Троицке ликвидировали цех по производству алкоголя сомнительного качества.