Немаркированные сигареты на три миллиона рублей обнаружили у предпринимателя из Златоуста

Мужчине грозит до шести лет тюрьмы

В Златоусте Челябинской области будут судить 38-летнего предпринимателя, который торговал немаркированными сигаретами. Полицейские изъяли у мужчины более 24 тысяч пачек сигарет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Правоохранители выяснили, что местный предприниматель арендовал три гаражных бокса и хранил в них с целью дальнейшей продажи немаркированные сигареты. Табак он поставлял мелким оптом в местные магазины. Нелегальный товар на сумму около трех миллионов рублей полицейские у мужчины изъяли.

В его отношении было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ («Участие в незаконном обороте немаркированных табачных изделий в особо крупном размере»). На сегодняшний день расследование уголовного дела завершено, его материалы направлены на рассмотрение в городской суд. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.