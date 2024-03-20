Немаркированные сигареты на сумму два миллиона рублей изъяли у челябинца

Нелегальный товар мужчина хранил для продажи

В Ленинском районе Челябинска полицейские обнаружили в гаражном боксе более 14 тысяч пачек немаркированных сигарет на общую сумму более 1,8 миллиона рублей. Владелец гаража задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Правоохранители выяснили, что 40-летний владелец гаража периодически поставлял немаркированный табак в торговые павильоны, расположенные в Ленинском районе, для извлечения дохода.

В его отношении возбудили уголовное дело о хранении и сбыте продукции без маркировки в особо крупном размере (пункт «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ). Ему грозит лишение свободы на срок до шести лет.