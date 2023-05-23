Немаркированные сигареты на два миллиона рублей изъяли полицейские у жителя Златоуста

Мужчина хранил нелегальную продукцию в гаражных боксах

В Златоусте Челябинской области полицейские задержали 38-летнего мужчину, который хранил для продажи почти 17 тысяч пачек немаркированных сигарет на сумму более двух миллионов рублей. В отношении златоустовца возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Внушительную партию немаркированных сигарет правоохранители обнаружили в гаражных боксах, принадлежащих местному жителю. Они выяснили, что он приобретал у неизвестных, а затем продавал горожанам немаркированный табак. Нелегальный товар у предпринимателя изъяли.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации»). Согласно действующему законодательству ему грозит до шести лет лишения свободы и штраф в размере миллиона рублей.