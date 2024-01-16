Немаркированные сигареты на 5 млн рублей изъяли у златоустовского предпринимателя

Ему грозит до шести лет тюрьмы

В Златоусте Челябинской области полицейские задержали предпринимателя, который продавал немаркированные сигареты. Контрафакт изъяли, в отношении бизнесмена возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Правоохранители выяснили, что 39-летний мужчина продавал в арендованном киоске не только чай и кофе, но и немаркированный табак. Сигареты он хранил в гаражных боксах: там полицейские обнаружили и изъяли 42 тысячи пачек на сумму более пяти миллионов рублей.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о хранении в целях сбыта и продаже немаркированной табачной продукции в особо крупном размере. Максимальное наказание, которое грозит предпринимателю, — лишение свободы на срок до шести лет со штрафом до миллиона рублей. Мера пресечения ему избирается.