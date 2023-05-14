Немаркированные сигареты и алкоголь на миллион рублей изъяли у семьи в Челябинской области

Подозреваемые круглосуточно продавали нелегальный товар

В Троицке Челябинской области полицейские задержали семью, которая круглосуточно продавала немаркированные сигареты и алкогольные напитки. По предварительным данным, ущерб составил более миллиона рублей. В отношении членов семьи возбудили уголовное дело, сообщили 14 мая в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Более 2,5 тысяч пачек сигарет и около трех тысяч бутылок с сомнительной жидкостью обнаружили полицейские в частном доме, в котором проживала семья, состоящая из двух женщин и мужчины. Правоохранители выяснили, что они по телефону договаривались с покупателями и круглосуточно на личном автомобиле доставляли им алкоголь и сигареты.

Продукцию, стоимость которой оценивается в миллион рублей, полицейские изъяли.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 6 статьи 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками»). Им грозит лишение свободы на срок до шести лет и штраф в размере до миллиона рублей.

Полицейские призывают южноуральцев не приобретать у неизвестных продукцию сомнительного происхождения и качества во избежание неприятных последствий.