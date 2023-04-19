Нелегальные табак и алкоголь на сумму 1,6 млн рублей изъяли из торгового бокса в Челябинске

В отношении продавца возбудили уголовное дело

Полицейские изъяли из торгового бокса на одном из рынков Челябинска почти 800 бутылок с алкоголем и 12 пачек сигарет, на которых не было акцизных марок. Продавец задержан, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Немаркированные табак и алкоголь на сумму около 1,6 миллиона рублей полицейские обнаружили в торговом боксе оптово-розничного рынка, расположенного в Курчатовском районе. 34-летний продавец реализовывал нелегальную продукцию покупателям вместе с другими товарами.

В отделе полиции «Курчатовский» возбудили уголовное дело по части 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в особо крупном размере»). Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы и штраф в размере миллиона рублей. Продавцу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.