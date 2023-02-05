Нелегальные алкоголь и сигареты на сумму свыше миллиона рублей изъяли в Челябинской области

Предпринимателям грозит уголовная отвественность

В Челябинске и Трехгорном полицейские в рамках профилактического мероприятия «Алкоголь. Табак» изъяли у местных предпринимателей почти 15 тысяч пачек немаркированных сигарет и свыше 1,5 тысячи бутылок со спиртным неизвестного происхождения. Решается вопрос о возбуждении в отношении бизнесменов уголовных дел, сообщили 5 февраля в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Челябинские полицейские обнаружили в складских помещениях, расположенных в Центральном районе и принадлежащих 33-летнему мужчине, около 200 литров спиртосодержащей жидкости, почти тысячу бутылок со спиртным и 12 тысяч пачек немаркированных сигарет. Ущерб составил более миллиона рублей.

В Трехгорном у местного предпринимателя изъяли из магазина почти две тысячи пачек контрафактных сигарет и свыше 500 бутылок этилового спирта.

В отношении обоих составлены протоколы по статье 14.2 Кодекса об административных нарушениях РФ («Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена»). Кроме того, в отношении предпринимателей решаются вопросы о возбуждении уголовных дел по статье 171.1 УК РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыть товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ).