Нелегальные алкоголь и сигареты на сумму около миллиона рублей изъяли полицейские Челябинска

Подозреваемый планировал сбыть паленку в магазинах

Полицейские задержали 50-летнего жителя Челябинска, который хранил на складе более тысячи бутылок нелегального алкоголя и почти семь тысяч пачек немаркированных сигарет на сумму около миллиона рублей. В его отношении возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По данным ведомства, предприниматель арендовал склад в Советском районе и хранил там нелегальную продукцию для дальнейшей продажи в торговых точках города.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в особо крупном размере»). Согласно действующему законодательству, мужчине грозит до шести лет лишения свободы и крупный штраф.