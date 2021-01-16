Некультурное поведение: в Копейске женщина украла у ребенка сотовый телефон

Преступление произошло в местном Дворце культуры

В полицию Копейска обратился местный житель с заявлением о краже. Преступление произошло в одном из культурных мест города. Подробнее об инциденте рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

35-летний житель Копейска рассказал правоохранителям, что он вместе со своей несовершеннолетней дочерью находился в одном из городских Дворцов культуры, и в какой-то момент девочка оставила свой сотовый телефон без присмотра. А когда спохватилась, гаджета уже не было. Ущерб мужчина оценил почти в 11 тысяч рублей.

«По подозрению в совершении противоправного деяния задержана 39-летняя копейчанка, которая находилась в учреждении и воспользовалась ситуацией. Похищенный телефон изъят и возвращен владельцу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации („Кража“). Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы на срок до двух лет»,— сообщили в ведомстве.

В отношении женщины избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Подобный инцидент, только с применением насилия, произошел в одном из кафе Копейска. 39-летний потерпевший рассказал полицейским, что он распивал спиртные напитки с малознакомым человеком, потом произошла ссора, в ходе которой копейчанин полез в драку и открыто похитил сотовый телефон потерпевшего. Ущерб заявитель оценил в восемь тысяч рублей.

Полицейские задержали подозреваемого, им оказался ранее судимый местный житель. За содеянное злоумышленнику придется отвечать по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации («Грабеж»). В его отношении также избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.