Неизвестный вымогал у жительницы Троицка деньги за откровенные фото

Полицейские разыскивают злоумышленника

В Троицке Челябинской области в полицию обратилась местная жительница с заявлением о вымогательстве. Как сообщила потерпевшая, неизвестный требовал у нее деньги, угрожая распространить интимные фото, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По словам женщины, с ней на связь вышел неизвестный и сообщил, что ее аккаунт в одной из социальных сетей взломан и, если она не заплатит 15 тысяч рублей, все материалы личного характера из ее переписки с супругом будут выложены в Сеть.

Потерпевшая частично согласилась на продиктованные условия и отправила на указанный счет пять тысяч рублей, однако злоумышленник продолжил требовать деньги. Тогда женщина обратилась в полицию.

«По данному факту дознанием межмуниципального отдела МВД России „Троицкий“ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации („Вымогательство“)»,— сообщили в ведомстве.

Полицейские разыскивают причастного к совершению преступления.