Неизвестный вымогал деньги у жительницы Копейска за интимные фото

Злоумышленник угрожал разослать компромат знакомым пострадавшей

35-летней жительнице Копейска в мессенджере написал незнакомец. Он предложил познакомиться и втерся в доверие к пострадавшей. Через два часа общения женщина отправила злоумышленнику свое интимное фото. На следующий день она решила прекратить общение с анонимным поклонником. Мужчина стал угрожать, что разошлет компромат знакомым пострадавшей и потребовал еще фотографий, либо семь тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.



Копейчанка не поддалась на уговоры и сразу обратилась в полицию. В местном отделении МВД России завели уголовное дело за вымогательство (часть 1 статьи 163 УК РФ). Сейчас полиция разыскивает злоумышленника.

Напомним, в июле 2022 года аналогичная ситуация произошла в Челябинске, а ранее 35-летний челябинец пошел под суд за публикацию интимных фото бывшей девушки.

Сотрудники МВД России напоминают, чтобы избежать подобных случаев, не нужно направлять личные фотографии неизвестным или малознакомым людям.