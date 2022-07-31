Неизвестный вымогал деньги у жительницы Челябинска за интимные фото

Полицейские разыскивают подозреваемого

Жительница Металлургического района Челябинска обратилась в полицию с сообщением о том, что неизвестный требует от нее деньги и угрожает разместить в интернете ее интимные фото. Правоохранители разыскивают подозреваемого, сообщили 31 июля в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

23-летняя потерпевшая рассказала, что в одной из социальных сетей ей написал неизвестный и сообщил, что распространит ее приватные фото в случае, если она не переведет ему деньги. Девушка, которая ранее отправляла такие фото своему знакомому, предположила, что фото действительно могут быть слиты в сеть, и обратилась в полицию.

«В отделе полиции „Металлургический“ УМВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по статье „Вымогательство“. В настоящее время по данному факту полицейскими проводится комплекс мероприятий, направленных на установление личности злоумышленника и его задержание»,— уточнили в ведомстве.

Ранее в подобной ситуации оказалась 22-летняя жительница Магнитогорска. Мужчина, с которым она переписывалась и которому отправляла свои фото, получив снимки, начал шантажировать девушку и требовать деньги в размере 11 тысяч рублей.