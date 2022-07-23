Неизвестный украл зеркала с нескольких автомобилей в Копейске

Полицейские разыскивают подозреваемого

В поселке Потанино в Копейске молодой человек снял зеркала с нескольких автомобилей. Об этом сообщили в паблике «Послушано Копейск» в социальной сети «ВКонтакте».

«У родителей произошла неприятная ситуация. Этот человек занимается кражей, за ночь снял зеркала с нескольких авто в поселке Потанино. Не исключено, что это продолжится»,— написала пользователь Елена Лашманова-Одинцова.

В пресс-службе ГУ МВД России журналисту ИА «Первое областное» сообщили, что данное происшествие зарегистрировано.

«Сотрудниками полиции изучена видеозапись. В настоящий момент проводятся все мероприятия, направленные на установление личности подозреваемого и его задержания»,— прокомментировали в ведомстве.

Ранее в Магнитогорске неизвестные мужчины в масках просверлили видеодомофоны «Интерсвязи». Всего было повреждено девять домофонов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.