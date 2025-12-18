Неизвестные закидали автобус камнями на Меридиане в Челябинске

Это уже не первый «обстрел» общественного транспорта на участке

Хулиганы забросали камнями челябинский автобус № 123. Все произошло в районе автодороги Меридиан: в окно транспортного средства прилетел крупный булыжник. Стекло разбилось, а несколько пассажиров были осыпаны осколками, сообщает пресс-служба Третьего автобусного парка.

Работники сразу исключили версию, что камень мог отскочить от колес, учитывая его размеры и высоту, на которой оказалось разбитое стекло. Поврежденный автобус оперативно отремонтировали, а на линию вышли резервные машины. Сейчас администрация автопарка ищет свидетелей произошедшего и просит горожан помочь в поиске виновных.

«Если вы знаете, кто мог кинуть камень, у вас есть фото или видео, пожалуйста, напишите нам в личные сообщения канала. Необходимо найти этих людей, чтобы с ними разобралась полиция», — сообщил перевозчик.

Это уже не первая атака на общественный транспорт в данной локации: осенью неизвестные обстреляли автобус из травматического оружия.