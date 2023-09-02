Неизвестные вымогали у жительницы Челябинской области 100 тысяч рублей за интимные фото

В полиции возбудили уголовное дело

Жительница Красноармейского района обратилась в полицию с заявлением о вымогательстве у нее крупной суммы денег. Девушка рассказала, что в противном случае неизвестные грозились распространить ее интимные фото. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили 2 сентября в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

24-летняя потерпевшая рассказала полицейским, что неизвестные взломали ее страницу в социальной сети «ВКонтакте» и потребовали у нее 100 тысяч рублей за нераспространение ее приватных фотографий. Девушка добавила, что переводить деньги не стала, а сразу же обратилась в полицию.

В отделе МВД России по Красноармейскому району возбудили уголовное дело по части 1 статьи 163 Уголовного кодекса РФ («Вымогательство»). Правоохранители разыскивают злоумышленников.

Полицейские предупреждают южноуральцев о том, что не следует размещать в социальных сетях и мессенджерах личные фотографии, особенно приватного характера. Следует помнить о том, что они могут оказаться в руках злоумышленников.