Неизвестные устроили взрыв во дворе многоэтажки в Челябинске

Подозреваемые задержаны

Накануне, 24 сентября, в Ленинском районе Челябинска на улице Гражданской двое мужчин прошли мимо одного из домов, после этого произошел взрыв и повалил дым. Перепуганные жильцы дома вызвали полицию, и уже через час хулиганов удалось задержать, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Задержанными оказались жители Челябинской области 26 лет. Один из них рассказал, что они забавы ради, проходя мимо дома, бросили петарду и скрылись.

«Несмотря на то, что хулиганы раскаялись в своем поступке и принесли извинения жителям, действиям обоих участников инцидента будет дана правовая оценка, в соответствии с законодательством России их привлекут к ответственности»,— уточнили в полицейском главке.