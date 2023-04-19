Неизвестные украли 30 урн из двух скверов Челябинска

Администрация района готовит обращения в полицию

Из двух скверов, расположенных в Калининском районе Челябинска, неизвестные похитили более 30 урн. Администрация района собирается проводить расследования по фактам кражи, сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска.

Злоумышленники похитили более 30 урн из сквера у органного зала «Родина» и сквера по улице Кирова между гимназией № 23 и храмом Святой Троицы.

«По каждому такому факту администрация района будет проводить расследование с правоохранительными органами для привлечения причастных к этому лиц к ответственности и возмещению нанесенного ущерба. Если кто-то увидит похищенные урны вне общественных пространств, просьба сообщить о месте их нахождения в администрацию района»,— сообщили в пресс-службе городской администрации.

Челябинцев призвали бережно относиться к объектам благоустройства, не ломать и похищать их. Тех, кто стал очевидцами порчи или кражи имущества, просят сообщать по телефонам 02 или 8 (351) 791-94-10.