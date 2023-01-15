Неизвестные сообщили о минировании школ, гостиницы и дома культуры в Миассе

Опасных предметов обнаружено не было

В субботу, 14 января, в несколько школ Миасса, а также в гостиницу «Ильмень» и дом культуры поступили сообщения о минировании. Как журналисту ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, на место выезжали сотрудники полиции. Подозрительных предметов в учреждениях не оказалось.

«Сообщения о минировании в органы внутренних дел поступали. На адреса выезжали сотрудники полиции. Проводилось обследование территорий. В результате проведенных мероприятий подозрительных предметов обнаружено не было»,— уточнили в ведомстве.

Сейчас полицейские устанавливают личности «шутников».

В начале ноября прошлого года сообщения о минировании поступали в несколько школ Челябинска. Прибывшие на место силовики и саперы тщательно обследовали территории школ, однако ничего не обнаружили.

Злые шутки продолжились в этом году: 10 января неизвестные сообщили о минировании пассажирских поездов. Проверку проводили на станциях Бердяуш, Златоуст и Кыштым. В результате были задержаны несколько поездов.