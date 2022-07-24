Неизвестные сняли все двери с автомобиля в Челябинске

Машина была припаркована в одном из дворов по улице Островского

Сегодня, 24 июля, в социальных сетях появилась информация о том, что в Челябинске неизвестные сняли двери с автомобиля, принадлежащего семье с тремя детьми. Об этом сообщили в паблике «Наш Челябинск» во «ВКонтакте».

«На улице Островского ночью разобрали машину, семья с тремя детьми временно осталась без средства передвижения»,— написали очевидцы.

Как сообщили журналисту ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, владелец автомобиля уже написал заявление в полицию.

«Обращение поступило 23 июля в отдел полиции „Курчатовский“ УМВД России по городу Челябинску. Сотрудниками полиции проводятся необходимые мероприятия, направленные на раскрытие преступления. Граждан, располагающих сведениями о совершенном противоправном деянии, просят сообщить информацию в органы внутренних дел»,— прокомментировали в ведомстве.

В комментариях под постом пользователи сообщают, что на улице Островского такие ЧП не редкость. Ранее неизвестные сняли фары с автомобиля другой местной жительницы.