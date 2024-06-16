Неизвестные разрисовали стены подземного перехода в центре Челябинска

Полицейские разыскивают вандалов

Утром 16 июня жители Челябинска, спустившись в подземный переход у магазина «Детский мир», увидели испорченные черной краской стены. Некоторые горожане сразу же обратились в полицию, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сейчас правоохранители опрашивают очевидцев и принимают все необходимые меры, чтобы задержать вандалов. Те, кто владеет какой-либо информацией, могут обратиться в ближайшее отделение полиции или сообщить ее по телефону 102.

Пока одни вандалы портят стены в подземке, другие выкапывают цветы из кашпо, которыми украсили центр города. Кто-то просто вырывает цветы и бросает их на землю, а кто-то аккуратно выкапывает, чтобы посадить у себя. Как ранее сообщали в мэрии, вандалов будут отслеживать по камерам.