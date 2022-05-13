Неизвестные подожгли покрышки и утеплитель на территории Харлушевского заказника

Пожар предотвратили, решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Пожар в Харлушевском государственном заказнике вспыхнул 12 мая. Во время обхода специалисты увидели около леса задымление и полыхающие отходы. Предположительно, это были автомобильные покрышки и минеральная вата. Вблизи от места происшествия заметили трех человек и автомобиль, рассказали в пресс-службе Минэкологии Челябинской области.

В машине неизвестных нашли утеплитель и шины. Прибывшие сотрудники Шершневского лесничества и Центра пожаротушения и охраны леса оперативно справились с огнем, предотвратив его распространение.

«На место была вызвана полиция. Подозреваемые свою вину не признали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщили в пресс-службе министерства экологии Челябинской области.

Напомним, с 10 апреля на большей части территорий Челябинской области ввели пожароопасный режим. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер.