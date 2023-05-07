Неизвестные подожгли элементы железной дороги в Челябинской области

Поезда следуют в обычном режиме

Минувшей ночью, 7 мая, неизвестные подожгли элементы железной дороги на перегоне под Магнитогорском. На движение поездов происшествие не повлияло. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

«7 мая было зафиксировано возгорание релейного и батарейного шкафов на перегоне Супряк — Цемзавод. По предварительным данным, это стало следствием вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. На движение поездов ситуация не повлияла. Южно-Уральская железная дорога работает в штатном режиме»,— рассказали в компании.

В ЮУЖД напомнили об уголовной ответственности за подобные правонарушения и попросили очевидцев сообщать о подозрительных лицах или действиях в полицию или на горячую линию ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00.