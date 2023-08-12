Неизвестные обстреляли парня возле подъезда в Ленинском районе Челябинска

Полиция разыскивает участников инцидента

Вечером 11 августа в Ленинском районе Челябинска двое парней подошли к молодому человеку и несколько раз выстрелили в него из неустановленного оружия. Происшествие попало на камеру домофона. В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области журналисту ИА «Первое областное» сообщили, что проводят проверку.

Инцидент произошел около дома № 14 по улице Гражданской. Молодой человек сидел на скамейке около одного из подъездов. К нему подошли два парня, достали пистолеты и выстрелили сначала в воздух, а затем несколько раз в парня. После этого неизвестные скрылись.

«По публикации, размещенной в Интернете, сотрудники полиции ОП „Ленинский“ начали проверку, направленную на установление всех обстоятельств и участников инцидента. С целью установления свидетелей и очевидцев, а также для опроса жильцов дома на место происшествия будут направлены сотрудники полиции»,— прокомментировали в полицейском главке.

Получил ли потерпевший травмы — выясняется.