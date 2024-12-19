Вечером 19 декабря 25 детей ехали на автобусе «Хайгер» из Миасса в Снежинск. Поездка была организованной, несовершеннолетних сопровождали двое взрослых, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Челябинской области.
Обильный снегопад усложнил дорожную обстановку, и водитель не справился с управлением. На 69 километре автодороги «Миасс-Карабаш-Кыштым» автобус с детьми опрокинулся в кювет.
В ДТП пострадали трое пассажиров, погибших нет. Такие предварительные данные передает ГАИ.
По прогнозам регионального ЦГМС снегопад в Челябинской области завершится 20 декабря.