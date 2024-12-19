Недалеко от Кыштыма автобус с детьми оказался в кювете

По предварительным данным пострадали три пассажира, погибших нет

Вечером 19 декабря 25 детей ехали на автобусе «Хайгер» из Миасса в Снежинск. Поездка была организованной, несовершеннолетних сопровождали двое взрослых, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Челябинской области.

Обильный снегопад усложнил дорожную обстановку, и водитель не справился с управлением. На 69 километре автодороги «Миасс-Карабаш-Кыштым» автобус с детьми опрокинулся в кювет.

В ДТП пострадали трое пассажиров, погибших нет. Такие предварительные данные передает ГАИ.

По прогнозам регионального ЦГМС снегопад в Челябинской области завершится 20 декабря.