Первого замминистра строительства Челябинской области отправили в СИЗО на два месяца

Ивана Белавкина обвиняют в получении взятки

Первого замминистра строительства Челябинской области Ивана Белавкина отправили в СИЗО на 2 месяца. До 3 августа. Мера пресечения избрана в пятницу, 4 июня, в Центральном районном суде.

Следователь СКР по Челябинской области ходатайствовал об избрании меры пресечения в отношении Ивана Белавкина в виде заключения под стражу на два месяца. Сторона защиты просила отправить обвиняемого под домашний арест. Судья поддержал сторону обвинения.

«С решением не согласны. Будем обжаловать», — сказал адвокат Белавкина.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ, они же осуществляют оперативное сопровождение дела. Иван Белавкин подозревается в получении взятки в особо крупном размере — то есть преступлении, предусмотренном частью 6 статьи 290 УК РФ.

По версии следствия, первый зам министра строительства получил взятку в 2020-м — начале 2021 года. Некий представитель коммерческой организации передал Ивану Белавкину более миллиона рублей «за выполнение действий, входящих в его должностные обязанности в интересах данной организации».

