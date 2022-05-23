Сестра погибшей в ДТП на челябинском перекрестке требует строгого наказания для водителя

Ранее обвиняемый купил квартиру детям жертвы аварии

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Сегодня, 23 мая, в Ленинском районном суде продолжили рассмотрение дела о резонансном ДТП, которое случилось на перекрестке улиц Барбюса и Дзержинского летом прошлого года. На скамье подсудимых — 41-летний Игорь Печенкин. Мужчина утверждает, что за несколько секунд до аварии у него случился приступ эпилепсии, однако сестра погибшей не верит в это, передает корреспондент Первого областного информагентства из зала суда.

Судья сразу подчеркнул, что разрешает журналистам делать только аудиозаписи заседания.

«Фото- и видео-съёмка не разрешена. Идёт стадия активного следствия, нужно, чтобы все участники процесса чувствовали себя уверенно», — сказал судья.

В зал заседания пригласили Антонину Моклокову, врача судебно-психиатрической экспертизы Челябинской областной психоневрологической больницы № 1 , которая обследовала обвиняемого после аварии.

«Печенкин мне знаком, проводила исследование, тогда и видела его в первый и единственный раз», — констатировала врач-психиатр.

После этих слов журналистов попросили покинуть зал судебного заседания, поскольку дальнейшие сведения составляли медицинскую тайну. На ее сокрытии от СМИ настаивал адвокат Печенкина, ходатайство поддержали и сторона защиты, и прокурор.

На вопросы журналистов после заседания Игорь Печенкин отвечать не стал. Он поспешил удалиться, коротко бросив: «Момент аварии не помню».

Сестра погибшей Дианы Луиза Шакурова до сих пор не может сдержать слез, рассказывая о том, как переживают гибель матери 12-летняя Ксюша и 15-летний Вадим.

«Ксюше очень тяжело. Обнимет мишку большого мягкого и плачет. Пишет маме сообщения в соцсети. Вадим спокойнее, он и нас всех очень поддерживал, как только это все случилось. Сейчас дети живут у брата нашего двоюродного», — делится Луиза.

Женщина рассказала, что сестра незадолго до гибели сняла однокомнатную квартиру, была счастлива и готовилась выучиться на менеджера.



«У нее всегда судьба нелегкая была. Приехала из деревни в город в 2005 году. Одна поднимала детей, но всегда веселая была, жизнерадостная и всем помогала», — вспоминает Диану сестра.

И в тот роковой день женщина забрала подругу Регину и ее детей с базы отдыха. До дома оставалась буквально сотня метров, как вдруг в легковушку влетел Volkswagen.

«Печенкин позвонил мне после похорон. Дней через пять или чуть больше. Я тогда растерялась, опешила и бросила трубку. Потом адвокат его звонил с предложением выплатить нам 200 тысяч рублей. Посоветовавшись с адвокатом, я попросила Печенкина купить детям квартиру. Они остались сиротами, у них ничего нет. Печенкин выплатил 2 миллиона 150 тысяч рублей», — продолжила Луиза.

На эти деньги купили квартиру в доме по улице Дзержинского в Челябинске. Сейчас жилье пустует. Несмотря на материальную компенсацию простить обвиняемому гибель сестры Луиза не может. Она уверена, что Игорь Печенкин осознавал свои действия в момент ДТП и, по словам женщины, сразу после удара вышел из машины, подошел к багажнику и вел себя вполне адекватно.

«Вы знаете, у меня нет ненависти к нему. Бывает, накатывает волна, но в повседневных заботах как-то все реже. Но судить его нужно строго. Дети остались без матери. Может, будет справедливо, если и его сын сейчас останется без отца?» — в сердцах произносит Луиза.

Напомним, 10 июня прошлого года водитель Volkswagen на большой скорости и на запрещающий сигнал светофора выехал на перекресток улиц Барбюса и Дзержинского в Ленинском районе Челябинска и столкнулся с автомобилями LADA Granta, Renault, Škoda и Nissan. В результате происшествия погибла 33-летняя пассажирка отечественной легковушки Диана Акулова. Женщина буквально выпала из салона, и еще несколько метров ее протащило по асфальту. В аварии пострадали четверо детей и 32-летняя женщина.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Позже выяснилось, что Печенкин управлял автомобилем после употребления лекарственных препаратов и дело переквалифицировали на часть 4 статьи 264 (то же деяние, но совершенное в состоянии опьянения).

В отношении Печенкина было возбуждено и административное дело по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ («Выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения»). Адвокат обвиняемого просит это производство прекратить, так как его суть и изложенные доводы дублируют материалы уголовного дела.

Подсудимый и его адвокат настаивали на закрытии заседания от СМИ, однако суд отклонил их ходатайство. Игорь Печенкин в ходе процесса еще раз подчеркнул, что в момент аварии у него случился приступ эпилепсии и он потерял контроль над управлением. Также обвиняемый рассказал, что ему постоянно нужны лекарства из-за инвалидности, однако никаких документов, подтверждающих факт заболевания, у него не оказалось.

24 июня Центральный районный суд изъял у Печенкина водительское удостоверение по ходатайству следователя МВД. Обвиняемый находится на свободе под подпиской о невыезде.

Как ранее писал наш сайт, подсудимый в 2004 году стал жертвой «Лесопаркового маньяка» Алексея Корочкина. Водитель стоит на учете у невролога.