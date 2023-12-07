Не менее 10 человек пострадали от мошенничества компьютерного мастера из Челябинска

Мужчина предлагал комплектующие для гаджетов в мессенджере по 100‑процентной предоплате, а потом «кидал» покупателей

Челябинские полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве с комплектующими для компьютеров, который обманул не менее десятка человек из разных регионов страны, сообщает пресс-служба полиции.

Информатор сообщил в угрозыск городского УМВД о том, что компьютерный мастер орудует в одном из мессенджеров.

«По словам источника, мужчина предлагал комплектующие для различных девайсов и гаджетов по 5—7 тысяч рублей: просил оплатить полную стоимость товара, после чего обещал выслать его покупателю, однако обязательств не исполнял и переставал выходить на связь», — говорится в сообщении.

В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность предполагаемого подозреваемого — ранее не судимого 26-летнего мастера по ремонту компьютерной техники. Мужчину задержали и доставили в отдел для выяснения обстоятельств.

«Оперативники установили, что задержанный совершил не менее 10 эпизодов мошенничества, в которых потерпевшими являлись граждане из разных городов России. Сейчас устанавливаются дополнительные эпизоды противоправной деятельности мастера и сумма причиненного ущерба», — рассказали в полиции.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о мошенничестве.