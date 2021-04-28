Найденный в болоте пенсионер из Чебаркуля скончался в реанимации

Мужчина был сильно истощен

В Чебаркуле скончался 83-летний пенсионер Юрий Сауков, которого нашли в болоте добровольцы. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Напомним, полиция и волонтеры пять дней искали пенсионера. Мужчина ушел из дома за пенсией и пропал.

24 апреля группа волонтеров осматривала болото в 400 метрах от дома мужчины. В какой-то момент он был обнаружен лежащим на болотистой тропинке. Пострадавший сильно замерз, вокруг него были разбросаны вещи, деньги, рядом лежала надкусанная булка. На место обнаружения пострадавшего добровольцы вызвали скорую помощь и полицию.

«К нашему огромному сожалению, Юрий Иванович сегодня скончался в больнице. Приносим наши глубочайшие соболезнования его близким», — сообщили в пресс-службе поискового отряда.