Найден пропавший подросток из села Восточное Челябинской области

12-летний мальчик отправился в пешее путешествие в соседнее село

В Уйском районе Челябинской области 12-летний подросток ушел из дома, не предупредив родителей. О том, как его нашли Первому областному информагентству рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.



Парень ушел из дома утром 18 июля. Полицейские в тот день проверили все заброшенные здания в окрестности, опросили соседей, но безрезультатно. Тогда сотрудники отправились в соседние поселки и деревни, где от продавщицы в одном из магазинов узнали, что мальчик, похожий по приметам, заходил и просил воды.



Пока полицейские занимались поисками, подросток все же позвонил матери с незнакомого номера, сообщил, что с ним все в порядке и просил не искать его.



В тот же день полицейские выяснили, что хозяином сим-карты оказался житель села Варламово Чебаркульского района. Туда отправился старший оперуполномоченный отделения уголовного розыска ОМВД России по Уйскому району майор Сергей Койнов. Он объезжал село и заметил в лесу ребенка.



Это и был пропавший мальчик. За день он прошел 12 километров. Оперативник отвез подростка к родителям.

