Глава Челябинска прокомментировала задержание своего заместителя

Наталья Котова еще раз заявила о нетерпимости к проявлениям коррупции

Глава Челябинска Наталья Котова прокомментировала ситуацию с задержанием своего заместителя по экономическому развитию Олега Извекова.

«Наталья Котова не раз заявляла о своей нетерпимости к любым проявлениям коррупции, вне зависимости от статуса и должностей. Администрацией города будет оказано полное содействие правоохранительным органам в данном расследовании», — добавил начальник управления информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов от лица главы.

Напомним, вице-мэра Челябинcка по экономразвитию Олега Извекова задержали сегодня сотрудники ФСБ. Чиновника подозревают в коррупционном преступлении.

Олег Извеков был назначен на должность 26 февраля 2020 года.