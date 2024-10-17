Настоятеля храма в Аргаяшском районе обвинили в убийстве

Обстоятельства преступления пока неизвестны

Настоятеля храма Тихвинской иконы Божией Матери отца Игоря Ефремова обвинили в убийстве мужчины (статья 105 УК РФ).

По предварительным данным, настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери в селе Губернском Аргаяшского района отец Игорь Ефремов убил мужчину во время конфликта.

«Ведутся следственные действия. Мы целиком и полностью полагаемся на правоохранительные органы, которые установят истинную причину произошедшего», — сообщил ИА «Первое областное» секретарь Челябинской епархии протоиерей Игорь Шестаков.

В СУ СКР по региону информацию прокомментируют позже.