Настоятель храма в Аргаяшском районе пойдет под суд по делу об убийстве

Потерпевший скончался от ножевых ранений

В Аргаяшский районный суд поступило уголовное дело настоятеля храма Тихвинской иконы Божьей матери. Игоря Ефремова обвиняют в убийстве (статья 105 УК РФ). Об этом сегодня, 12 марта, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

По версии следствия, в октябре прошлого года обвиняемый выпивал в своем доме с гостем, поссорился с ним и схватился за нож. Потерпевший получил не менее 15 ударов и скончался на месте от кровопотери.

Настоятель храма Тихвинской иконы Божьей Матери в селе Губернском Аргаяшского района иерей Игорь Ефремов служит священником с 2003 года. Многие годы он занимается восстановлением старинного храма в родном селе. Последние годы иерей Игорь Ефремов тяжело болеет. В богослужениях участие принимает редко, сообщает Челябинская епархия.

В молодости Игорь Ефремов был актером Нового художественного театра и долго выбирал между лицедейством и священнослужением.