/ Грузовик насмерть сбил 47-летнюю женщину на «зебре» на выезде из Челябинска

Пешеход скончался в больнице.

Накануне, 27 декабря, в Сосновском районе произошла смертельная авария. 47-летняя женщина попала под колеса большегруза, когда переходила дорогу по «зебре». В результате ДТП от полученных травм женщина-пешеход скончалась в больнице.

В дневное время 27 декабря на 22 километре автодороги Долгодеревенское — Кыштым у поселка Ишалино мужчина 1975 года рождения, управляющий грузовым автомобилем «Ман» совершил наезд на женщину 1970 года рождения, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

Отметим, что сейчас правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего. Проводится административное расследование.

