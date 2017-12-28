/ Грузовик насмерть сбил 47-летнюю женщину на «зебре» на выезде из Челябинска

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Накануне, 27 декабря, в Сосновском районе произошла смертельная авария. 47-летняя женщина попала под колеса большегруза, когда переходила дорогу по «зебре». В результате ДТП от полученных травм женщина-пешеход скончалась в больнице.
В дневное время 27 декабря на 22 километре автодороги Долгодеревенское — Кыштым у поселка Ишалино мужчина 1975 года рождения, управляющий грузовым автомобилем «Ман» совершил наезд на женщину 1970 года рождения, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.
Отметим, что сейчас правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего. Проводится административное расследование.