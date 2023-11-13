Нарушитель из Магнитогорска неудачно попытался уплыть от погони через реку Урал

Беглецу понадобилась помощь спасателей

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Задержанный казачьим патрулем 45-летний житель Магнитогорска попытался совершить побег и бросился вплавь через реку Урал. Однако не сумел добраться до противоположного берега, вылез из ледяной воды на небольшой островок и стал звать на помощь. На выручку незадачливому беглецу пришли сотрудники областной поисково-спасательной службы, сообщили сегодня, 13 ноября, в пресс-службе ведомства.

Сигнал о происшествии спасатели получили вечером 12 ноября с набережной у дворца спорта «Динамо». Прибыв на место, сотрудники ПСС в сопровождении представителей закона эвакуировали промокшего и замерзшего нарушителя с помощью резиновой лодки.

На берегу пострадавшему от переохлаждения мужчине вызвали скорую. До прибытия врачей спасатели оказали ему первую помощь.

Всего за минувшую неделю южноуральские спасатели совершили 17 выездов и помогли 11 попавшим в беду южноуральцам.