«Уже судимый за незаконный сбыт наркотиков гражданин с целью личного обогащения незаконно приобрел для последующего сбыта в различных регионах России наркотическое средство мефедрон. Сбыт он планировал осуществить через тайниковые закладки, используя интернет-магазин», — напоминают подробности дела в пресс-службе.
Одну из партий наркотика мужчина хранил в Сосновском районе Челябинской области. В апреле 2022 года при выемке наркотика из тайника и его перевозке он был задержан сотрудниками УФСБ России по Челябинской области. У задержанного изъяли около десяти килограммов наркотика.
Приговор был суровым: 9 лет колонии особого режима и штраф в размере 50 тысяч рублей.