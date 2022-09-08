Наркоторговец получил девять лет заключения в Челябинской области

Рецидивиста поймали с поличным

Вступил в силу приговор Сосновского районного суда, по которому рецидивист из Свердловской области получил девять лет заключения за сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом в пятницу, 8 сентября, сообщает пресс-служба УФСБ РФ по Челябинской области.

«Уже судимый за незаконный сбыт наркотиков гражданин с целью личного обогащения незаконно приобрел для последующего сбыта в различных регионах России наркотическое средство мефедрон. Сбыт он планировал осуществить через тайниковые закладки, используя интернет-магазин»,

— напоминают подробности дела в пресс-службе.

Одну из партий наркотика мужчина хранил в Сосновском районе Челябинской области. В апреле 2022 года при выемке наркотика из тайника и его перевозке он был задержан сотрудниками УФСБ России по Челябинской области. У задержанного изъяли около десяти килограммов наркотика.

Приговор был суровым: 9 лет колонии особого режима и штраф в размере 50 тысяч рублей.