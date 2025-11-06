Нарколабораторию по производству «синтетики» накрыли в Увельском районе

Местный житель организовал производство прямо на дому

В Увельском районе полицейские ликвидировали подпольную лабораторию по производству мефедрона. Местный житель организовал цех прямо у себя дома, сбыт планировался по территории всего региона, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

В результате оперативно-разыскных мероприятий задержан 51-летний местный житель, ранее судимый за торговлю наркотиками. В ходе обыска по месту жительства полицейские изъяли около 500 граммов готовой «синтетики», лабораторное оборудование, химические реактивы, посуду, электронные весы и упаковочные материалы.

В отношении мужчины возбуждено дело о покушении на незаконный оборот наркотиков. Он арестован. Расследование продолжается.