Наркокурьера с арбалетом задержали у стен колонии в Кыштыме

Мужчина намеревался перебросить на режимную территорию марихуану

В Кыштыме полицейские совместно с оперативниками ГУФСИН по региону задержали мужчину, который намеревался доставить в колонию при помощи арбалета запрещенное вещество, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

С поличным силовики поймали ранее судимого 31‑летнего жителя Еманжелинского района. При досмотре подозреваемого они обнаружили две стрелы, к которым скотчем были примотаны свертки с наркотиком, и арбалет. Дальнейшая экспертиза показала, что мужчина хотел доставить на режимный объект 33 грамма марихуаны.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело о незаконном сбыте наркотиков в значительном размере. Он водворен в изолятор временного содержания.