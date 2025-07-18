Наркохимика отправили за решетку на 17 лет в Челябинске

В своей самодеятельной лаборатории в гараже он «сварил» 25 кг «синтетики»

Челябинский областной суд вынес приговор 34-летнему местному жителю за производство крупной партии синтетических наркотиков, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Напомним,мужчина действовал в составе организованной группы, деятельность которой в 2024 году пресекли оперативники областного главка МВД и бойцы Росгвардии. Были выявлены две нарколаборатории, задержано четыре человека, в отношении трех фигурантов в настоящее время уголовные дела выделены в отдельное производство.

Как уточнили в пресс-службе полиции, одна из лабораторий по производству PVP, эфедрона и мефедрона была оборудована в гараже в Ленинском районе, где осужденный произвел более 22 кг наркотика PVP, 3,3 кг эфедрона и 378 граммов мефедрона. Часть эфедрона (365 граммов) он спрятал в тайнике.

Мужчину признали виновным в производстве и покушении на сбыт запрещенных веществ. С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновного к 17 годам в колонии строгого режима, со штрафом в размере полумиллиона рублей.