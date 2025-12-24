Наркохимика из Челябинской области отправили в тюрьму за производство «синтетики»

При задержании у мужчины изъяли 93 кг готового наркотика и реактивов для его производства

Южноуральца, который варил мефедрон в нарколаборатории в частном доме, отправили за решетку на 20 лет, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Челябинской области.

Напомним, сотрудники ведомства пресекли наркоканал в августе 2024 года, задержав ранее судимого мужчину, у которого обнаружены и изъяты наркотическое средство мефедрон и химические реактивы массой более 93 кг, используемые для производства «синтетики».

Следственным органом УФСБ в отношении лица возбуждено и расследовано уголовное дело. Центральным окружным военным судом (Екатеринбург) 33-летний мужчина признан виновным в незаконном приобретении, хранении наркотических средств, покушении на незаконный сбыт и производство наркотических средств в особо крупном размере.

Ближайшие 20 лет осужденный проведет за решеткой: первые пять лет — в тюрьме, остальной срок — в колонии особого режима; после освобождения ему будет запрещено в течение пяти лет вести администрирование сайтов и каналов в мессенджерах и интернете. Также мужчине назначен штраф в размере 150 тысяч рублей.