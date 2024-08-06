Наркодилера с арбалетом поймали во время проверки документов у автомобилистов в Челябинске

«Робин Гуд» планировал доставку гашиша в одну из колоний

Челябинские полицейские пресекли сбыт наркотиков на территорию колонии в Копейске. Дилера обнаружили инспекторы полка ДПС во время проверки документов у водителей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Сообщается, что автоинспекторы в Челябинске остановили легковой автомобиль, за рулем которого находилась 24-летняя жительница области и 39-летний пассажир. При себе у мужчины находились арбалет и стрела, к которой был закреплен сверток с растительной массой — в лаборатории позже выяснили, что это было 63 грамма гашиша.

Мужчину доставили в ОП «Северо-Западный», где он признался оперативникам, что планировал с помощью арбалета перебросить гашиш на территорию одной из копейских колоний, о чем полицейские уведомили ГУФСИН для проведения дальнейших мероприятий.

В отношении задержанного, ранее судимого за аналогичное преступление местного жителя, возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный оборот наркотиков в крупном размере. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.