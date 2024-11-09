Напавшему на подростков возле лицея челябинца назначили 10 суток ареста

Расследование уголовного дела продолжается

Центральный районный суд Челябинска назначил 22-летнему парню 10 суток административного ареста за нападение на подростков, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Инцидент произошел накануне, 8 ноября, около лицея № 148. 22-летний парень, находясь в состоянии опьянения, ударил 10-летнего мальчика и двух 17-летних подростков и скрылся. Подозреваемого задержали по горячим следам и доставили в отдел полиции.

«В отношении задержанного полицейские составили административный протокол о появлении в общественных местах в состоянии опьянения. Суд согласился с доводами полиции и назначил виновному наказание в виде 10 суток административного ареста»,— уточнили в ведомстве.

Кроме того, в отношении парня было возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением насилия (статья 213 УК РФ). Расследование продолжается.