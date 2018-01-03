26-летний челябинец напал на подругу и лишил ее денег

Пострадавшая сама впустила нападавшего и проболталась о ценностях.

Правоохранители по «горячим» следам задержали 26-летнего грабителя. 3 января мужчина пришел в гости в дом по улице Братьев Кашириных к своей старшей знакомой и не смог уйти без денег. Подозреваемый напал на женщину и лишил ее 40 тысяч рублей.



В ходе совместного распития спиртных напитков молодой человек ударил женщину по голове, похитил деньги в сумме 40 тысяч рублей и скрылся. Также потерпевшая сообщила, что недавно рассказывала похитителю об имеющихся у нее денежных сбережениях. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Росгвардии.



Сейчас задержанный передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.