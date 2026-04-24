Нападения собак на людей в Каслях и Челябинске привели к уголовным делам

В первую очередь на места инцидентов вызвали отлов

В Челябинской области следователи регионального Следственного комитета возбудили два уголовных дела после нападения безнадзорных собак на людей. Инциденты произошли в Каслях и Челябинске, сообщили в ведомстве.

22 апреля в городе Касли возле дошкольного учреждения стая бездомных собак напала на несовершеннолетнего, который ехал на велосипеде. Ребенку потребовалась медицинская помощь. Кроме того, жители микрорайона Академ Риверсайд в Челябинске сообщили о нападении безнадзорных собак на прохожих. Пострадавшие с укусами обратились в медицинские учреждения.

По данным фактам следственный отдел по городу Касли и следственный отдел по Центральному району Челябинска незамедлительно возбудили уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

На места происшествий направили организации по отлову безнадзорных собак. Следователи проводят комплекс следственных и процессуальных действий, чтобы установить обстоятельства инцидентов. В том числе рассмотрят причины и условия, в связи с которыми произошли нападения.

Ранее СК возбудил дело после нападения бездомной собаки на ребенка в Копейске. Животное прикармливали соседи по дому.

В Челябинске же с 1 января 2026 года отлов собак передали муниципальной службе.