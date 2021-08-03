«Нам нужна крыша над головой»: жительница сгоревшего барака в Чурилово просит помощи администрации

Пожар в одноэтажном доме случился из-за подростка, решившего снять опасное видео в TikTok

Жительница поселка Чурилово Надежда Попова и вся ее семья — муж, двое сыновей, мама и младшая сестра остались без крыши над головой из-за беспечности соседей. 21 июля в доме № 7 по улице 2108 км случился пожар. Женщина рассказал ИА «Первое областное», что ее семье теперь некуда идти, а в комитете по управлению имуществом и земельными отношениями предоставлять маневренный фонд погорельцам отказались.





«Это жилой барак на шесть квартир. Жилье от железной дороги получил дядя моей мамы еще в далеких 70-х, служебное жилье. В этой квартире жила моя прабабушка, мама, теперь я и мои дети. Я прописана здесь с 1998 года. Старшему сыну 17 лет. Младшему — 11. После пожара я отправила их в деревню к бабушке за 500 километров — это под Казахстаном. Потому что детям здесь опасно оставаться. А мы вот с мужем живем, потому что идти некуда», — рассказывает Надежда, едва сдерживая слезы.

Пожар случился в бараке 21 июля. Огонь вспыхнул вечером, и супруг Надежды бросился тушить пожар.





«Муж, рискуя жизнью, начал выносить ценные вещи из дома, боролся с огнем, чтобы он нам хотя бы стены не разрушил — удалось отстоять», — вспоминает челябинка.

От трех квартир здесь теперь остались только стены, а жильцы разъехались кто куда. По словам Надежды, причиной пожара могла стать выходка 15-летнего сына неблагополучной соседки, из-за которой весь дом страдает уже третий год.









«У нее шестеро детей, но прав она лишена на них. Старший живет с отцом в Екатеринбурге, но вот приехал в гости к маме. Они и курили, и выпивали вместе с ней. Обрезал проводку и сомкнул два шнура. Снимал видео для TikTok. Так все соседи говорят, да и сам этот парень не скрывал намерения», — сообщает Надежда.

В первый раз нерадивая соседка, злоупотребляющая спиртным, пощекотала нервы всем жильцам дома 2,5 года назад. Тогда удалось быстро потушить устроенный ею пожар, а в сентябре 2020 года огонь, вспыхнувший в этой адской квартире, унес жизнь мужчины.





«Начал гореть пристрой, забора еще не было, разделяющего наши квартиры, и муж бросился тушить. Из квартиры вынесли тело мужчины, его Алексей звали. Пытались реанимировать прямо здесь — на поддоне. Но спасти его не удалось. Тогда тоже крыша была повреждена. В администрации обещали помочь с восстановлением, но так ничего и не сделали», — рассказывает Надежда Попова.

После пожара, вспыхнувшего 21 июля, проблем стало еще больше. Вся семья оказалась без крыши над головой, в однокомнатной квартире, которую теперь топит дождями. Электричества, естественно, тоже нет. Вокруг дома — все в копоти, живого места не осталось.

«Прибывшие сотрудники МЧС локализовали горение кровли и надворных построек, не допустили дальнейшее распространение огня», — рассказали в региональном чрезвычайном ведомстве.



Квартира виновницы выгорела полностью — они деревянные балки торчат. А она сама нашла для себя пристанище, по словам Надежды, у друзей, с которыми продолжает выпивать. Вместе же с ними она пыталась выдернуть трубу отопления, оголенную после пожара. Выдернуть и пропить.

Мы зашли внутрь дома и сразу обратили внимание на потолок. Он провис под тяжестью воды, на стенах — подтеки. И запах. Запах сырости и гари. На полу матрас, в углу — двухъярусная кровать для детей.

Надежда и ее муж, с которым она провела 14 лет, много сил и денег вложили сюда, в эту квартиру. Чтобы жить нормально, по-людски.

«Здесь ни у кого, кроме нас, нет воды. Мы сами рыли, провели воду, установили счетчики. Все официально, есть документы. Я работаю маляром — стены здесь сама штукатурила. Перепланировку своими силами организовали. Душ, санузел. Соседи вот до сих пор на колонку ходят за водой. Мне обидно сейчас все это оставлять. Мне не нужно новое жилье. Нам нужна крыша над головой», — раздосадовано говорит Надежда.

Женщина обратилась в ГУ МЧС в прошлый вторник за справкой о причинах пожара, чтобы обратиться с документом в управление социальной защиты.

«В КУИЗО мне сказали, что мы проживаем здесь незаконно, потому что квартира не приватизирована. Раньше она была служебная, теперь отошла к городу. Но мы никому не нужны, похоже. Когда воду проводили — почему-то было законно. А теперь, оказывается, нет. Снимать квартиру я сейчас не могу, финансовое положение не позволяет. Прошу помочь с ремонтом крыши и потолка. И маневренный фонд для нас», — продолжает погорелица.





Мы направили запрос в комитет с просьбой прокомментировать ситуацию и разъяснить, куда пострадавшие могут обратиться за помощью. На момент публикации материала ответ не поступил.

А пока Надежда вместе с супругом с ужасом ожидают дождей и похолодания. Летом — хорошо, жарко. Как в заброшенном садовом домике можно походить из кухни в комнату и обратно со свечой в руках. Но впереди — и совсем не за горами — холода и подача отопления, причем центрального. Из-за сгоревшего все жители 2108 км рискуют остаться без тепла.

Женщина дала нам в дорогу большой пакет груш — дерево тоже пострадало от пожара, но плоды все равно остались сочными и вкусными. Как и 15 лет назад, когда семья только посадила маленькое деревце.