Над Металлургическим районом Челябинска поднялся столб рыжего дыма

Минэкологии региона взяло ситуацию на контроль

Жители Челябинска разместили в соцсетях фотографии со столбом рыжего дыма, который поднялся над ЧМК. В пресс-службе комбината объяснили причину этого явления нештатной ситуацией на одной из домен, а в региональном Минэкологии заверили, что концентрация вредных веществ в зоне действия предприятия не превышена.

В пресс-службе ПАО «ЧМК» рассказали, что 22 августа во время выпуска чугуна произошел «обрыв» летки. В воздух поднялась взвесь запыленного воздуха вместе с оксидом железа.

«Взвешенные частицы осели на территории предприятия. В данный момент технологический процесс восстановлен, проводится служебное расследование», — уточнили на предприятии.

Ситуацию взяли на контроль несколько ведомств. На место происшествия выехала мобильная лаборатория Центра экологического мониторинга региона, чтобы взять дополнительные пробы воздуха.

«Согласно единой системе мониторинга качества атмосферного воздуха Челябинской области, в том числе показаниям постов, находящихся в зоне влияния источников выбросов предприятий группы компаний "Мечел", в данный момент превышений нет», — уточнили в региональном Минэкологии.

В ведомстве добавили, что примеси, скорее всего, не попадут с промплощадки в зону жилых кварталов Металлургического района: в Челябинске наблюдается ветер северо-западного направления 1-5 м/с.

Экспертам предстоит оценить экологический вред, нанесенный окружающей среде в пределах предприятия. Система мониторинга качества атмосферного воздуха работает в круглосуточном режиме.