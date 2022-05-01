Над Челябинском установилась дымка из-за пожаров в Курганской области

В соседнем регионе зарегистрировано семь ландшафтных пожаров на площади 1700 гектаров

Сегодня, 1 мая, жители Челябинска пожаловались на дымку и запах гари. В пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области объяснили причину этого явления.

«Серое небо и запах гари не создают никакого праздничного настроения. Что происходит? Что-то горит?»— сообщила журналисту ИА «Первое областное» челябинка Александра Чайковская.

В ведомстве сообщили, что причиной появления дымки над Челябинском стали природные пожары, бушующие в Курганской области.

«По информации центра управления в кризисных ситуациях на территории нашей области серьезные очаги пожаров не зарегистрированы. Вероятнее всего дымка в отдельных районах Челябинска — из соседнего региона, где сложная пожарная обстановка»,— объяснили в региональном ГУ МЧС России.

С середины недели в Курганской области бушуют ландшафтные пожары. По данным федерального агентства лесного хозяйства «Авиалесоохрана», на 00:00 30 апреля в регионе зарегистрировано семь пожаров на площади 1700 гектаров. Минувшей ночью в Курганскую область прилетел самолет красноярского комплексного авиационно-спасательного центра в качестве дополнительной силы для тушения пожаров.

29 апреля в Челябинской области ввели особый противопожарный режим. Он предусматривает запрет на разведение костров, сжигание сухой травы, мусора на землях лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих территориях, а также на земельных участках, примыкающих к лесам, землям сельскохозяйственного назначения, а также проведение иных пожароопасных работ.

