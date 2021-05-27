Начальнику оперативного отдела СИЗО в Челябинске предъявили обвинение

Накануне его задержали сотрудники ФСБ

Сотрудники СКР по Челябинской области предъявили обвинение начальнику оперативного отдела СИЗО № 3 регионального ГУФСИН России. Об этом сегодня, 27 мая, сообщили в пресс-службе областного СКР.

По версии следствия, с начала этого года обвиняемый получил более 150 тысяч рублей от осужденного за смягчение режима отбывания наказания и передачу запрещенных предметов.

Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области.

Начальник отдела задержан. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.