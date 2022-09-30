Начальника управления образования Троицкого района обвинили в присвоении премий

Деньги, по версии следствия, перечислялись на счет главного бухгалтера

В Троицком районе возбудили уголовное дело о присвоении и растрате (часть 3 статьи 160 УК РФ) в отношении начальника отдела бухгалтерского учета и руководителя управления образования администрации Светланы Микалуцкой. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По данным следствия, начальник управления издавала приказы о премировании руководителей школ и детских садов, а затем требовала передать ей часть прений под предлогом покупки товарно-материальных ценностей для развития системы образования.

В Челябинской области двое представителей из числа руководителей управления образования администрации одного из муниципалитетов и отдела бухгалтерского учета обвиняются в присвоении денег.

«Предварительно установлено шесть эпизодов противоправной деятельности подозреваемых. Бюджетным учреждениям был причинен ущерб на сумму более 140 тысяч рублей», — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

По данным следственного управления региона, эта сумма может составлять более 200 тысяч рублей. Устанавливается причастность обвиняемых к аналогичным преступлениям.

Факты противоправной деятельности выявлены сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области совместно с коллегами из УФСБ.